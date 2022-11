Vražda člověka ve Vysokém Mýtě a umístění výbušného systému ve škole v Pardubicích mají stejného pachatele

Sobotní vražda ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku a páteční umístění výbušného systému ke Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích mají podle policie stejného pachatele. Devatenáctiletý mladík ve škole studoval.

Po spáchání činů se otrávil a pak v nemocnici zemřel, řekli dnes novinářům zástupci policie a státního zastupitelství.

Motivem byla nejspíš všeobecná nespokojenost s okolím, to vše bude policie dál zkoumat. Mladík dal nástražné zařízení do tlakového hrnce a v pátek ho umístil do kontejneru, který byl u školy. Tašky s podivným obsahem si všimli studenti. Policie míní, že si tedy student našel náhodnou oběť a v sobotu ve Vysokém Mýtě sekerou ubil muže.

Podle policistů měl student problémy s prospěchem ve škole, psychické problémy, byl introvertní typ, do kolektivu příliš nezapadl. Nebyl z Pardubického kraje, do školy chodil v Pardubicích, internát měl v Chrudimi, uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Milan Šimek.

Svědci v pátek mladíka viděli s taškou, ve které zřejmě měl výbušné zařízení. Studenti pomohli k jeho identifikaci. Kromě hrnce byla v kontejneru krabice s hřebíky a šrouby. Je možné, že se pachatel na místě při evakuaci školy ptal policistů, co se děje. Když se dozvěděl, že jeho plán zkrachoval, zmizel. Nakolik byl jeho nástražný systém účinný a nebezpečný, budou pyrotechnici ještě zkoumat.

V době sobotní vraždy v Mýtě policie ještě nevěděla, že jde o studenta a zřejmého pachatele z Pardubic. Na ulici si náhodně vybral člověka, kterého srazil na zem, kopal do něj a do hlavy mu zasadil nejméně 14 ran sekerou, uvedla policie. Oběť přežít nemohla, útok byl velmi razantní. Svědci, kteří napadení viděli z okna, zavolali policejní hlídku.

„Zadržený uváděl, že se chce pomstít svému okolí, napadl náhodného člověka, kterého potkal. V batohu měl ještě kladivo. V Mýtě se objevil náhodně, neměl k němu vztah,“ řekl Šimek.

Mladík po zadržení začal zvracet, řekl, že spolykal nějaký jed, ale neřekne jaký. Skončil v nemocnici na JIP, kde v sobotu v dopoledních hodinách zemřel. Policie už také zjistila, že jde o hledaného v pardubickém případu.

Případ je teď vyšetřovaný jako vražda a obecné ohrožení a směřuje k odložení věci, protože podezřelý zemřel. Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové. Vše je v počátku prověřování, ale zatím se ukázalo, že se zřejmý pachatel zajímal o sériové vrahy, uvedla státní zástupkyně Lenka Faltusová.

„Vše je potřeba pečlivě dokumentovat, dobrat se motivace, jeho osobnostních problémů pomocí posudků znalců soudního lékařství, psychologie, psychiatrie, pyrotechnické služby. Je to poměrně běh na dlouhou trať,“ uvedla Faltusová.

Mladík měl doma malou laboratoř a policisté tam výbušných systémů našli víc. Veřejnost se ale nemusí obávat, policie provedla podrobné prohlídky budov školy i internátu a nic dalšího nenašla. „Mohu všechny ubezpečit, že všichni studenti jsou v bezpečí,“ řekl krajský policejní ředitel Jan Ptáček.

Podle všeho se zatím jeví, že se mladík s nikým dalším nespolčil, že vše inicioval a dělal sám. Aktivní na sociálních sítích nebyl. „V plánu pak měl ještě další skutky, a to s daleko větší razancí a na místech s větší koncentrací osob,“ dodal Ptáček. (ČTK)