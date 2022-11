Prezidentskou volbu by vyhrál Pavel, Nerudová dále posiluje

Podle volebního modelu společnosti Median by první kolo prezidentské volby vyhrál Petr Pavel se ziskem 22,5 procenta. O půl procentního bodu méně by získal Andrej Babiš. Nadále posiluje Danuše Nerudová, kterou by volilo 15 procent lidí.

Petr Pavel v Aréně N. Foto: Adam Hecl, Deník N

Zatímco Pavel i Babiš od posledního volebního modelu ztratili, Nerudová oproti září posílila o pět procentních bodů.

Na čtvrtém místě by v prvním kole byl Pavel Fischer (7,5 procenta) následován Josefem Středulou (7 procent). V případě druhého kola mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem by zvítězil Pavel, a to se ziskem 59 procent. Babiše by podle modelu ve druhém kole porazila i Danuše Nerudová, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer. Nerozhodně by dopadlo klání mezi Babišem a Středulou, v takovém případě by byla volební účast v druhém kole nejmenší.

Jak ale upozorňuje Median, čtvrtina voličů je v současnosti stále nerozhodnutá. Volební potenciál má nyní nejvyšší Petr Pavel (34 procent), tedy o šest procentních bodů víc než Andrej Babiš.

Voleb se nyní určitě plánuje účastnit 64 procent lidí, 11,5 procenta k volbám určitě nepůjde. (Median)