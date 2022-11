Ševče, drž nám housle. Nechval dne beze mě. Host do domu, papír do krbu. Po bitvě je spousta mrtvých. Svérázně vyplněný test ze znalosti přísloví neznámého žáka či žákyně české školy na sociálních sítích mnohé pobavil, jiné nadzvedl přístupem školy. Otevřel také diskusi, jak by se taková látka měla učit a kde začíná a končí prostor pro vlastní invenci.