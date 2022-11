BBC: Británii hrozí největší stávka zdravotních sester v historii

Británii hrozí kvůli sporu o mzdy největší stávka zdravotních sester v historii. Podle zdrojů z odborového svazu zdravotnického personálu Royal College of Nursing (RCN) se pro stávku vyslovila velká většina sester.

Konečné výsledky hlasování by měl svaz zveřejnit v příštích dnech. Pokud by se protest uskutečnil, neměl by narušit urgentní zdravotní péči. Informovala o tom BBC.

Svaz RCN svým zhruba 300 000 členů stávku doporučil. Vláda upozornila, že má pro případ stávky připravena funkční nouzová opatření. Zároveň ale vyzvala zdravotní sestry, aby pečlivě zvážily možné dopady protestní akce na pacienty.

„Stejně jako za sestry budeme stávkovat i za pacienty. Máme jejich podporu,“ uvedla nicméně generální tajemnice a výkonná ředitelka RCN Pat Cullenová.

RCN požaduje zvýšení mezd, jehož rozsah by byl o pět procentních bodů vyšší než inflace měřená indexem maloobchodních cen, která nyní přesahuje 12 procent. Ve Spojeném království ale takto výrazné zvýšení mezd zatím nikde nenabídli.

Svaz upozorňuje, že průměrná mzda sester v období mezi lety 2011 a 2021 reálně klesla o šest procent.

V Anglii nyní mzdy pro začínající sestry nepatrně přesahují 27 000 liber (zhruba 750 000 korun) ročně a u nejzkušenějších sester činí téměř 55 000 liber (asi 1,5 milionu korun) ročně. (ČTK)