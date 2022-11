Co kdyby Jana Eyrová žila v současnosti, psala scénáře pro televizní seriál a při pátrání po záhadné manželce pana Rochestera používala internet? Zůstala by nakonec s Rochesterem, nebo by si zvolila kariéru? V novém žánrovém románu V příboji pochyb ožívá Jane Eyrová pro dnešní dobu.