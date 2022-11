Scholz: Nepolevíme v úsilí být uhlíkově neutrální do roku 2045

Německý kancléř Olaf Scholz řekl, že německá ekonomika neuhne z cesty k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2045, a to i přesto, že omezení dodávek ruského plynu nutí největší evropskou ekonomiku více spoléhat na uhlí a ropu.

„Nepolevíme ve svém úsilí prosadit to, co jsme pro naši ekonomiku naplánovali. Skutečně chceme dosáhnout toho, aby se Německo jako čtvrtá největší průmyslová země na světě do roku 2045 stalo CO2 neutrálním,“ řekl Scholz na debatě pořádané Sociálnědemokratickou stranou Německa v Berlíně.

„Nebudeme to nyní odkládat, spíše nyní musíme investovat miliardy do výroby, která bude CO2 neutrální.“ (Bloomberg)