Muž podezřelý z vraždy ve Vysokém Mýtě po převozu do nemocnice zemřel

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví. Na programovém sjezdu strany nicméně připustil, že by nadstandardy vedly k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové je rok 2030 „naprosto realistický“ pro přijetí eura.