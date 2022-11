HBO ukončila oceňovaný seriál Westworld

Americká televizní stanice HBO po čtvrté řadě ukončila seriál Westworld. Oceňované sci-fi drama, které získalo 54 nominací na cenu Emmy, končí navzdory přání tvůrců natočit závěrečnou pátou sérii.

“We’ve been privileged to tell these stories about the future of consciousness – both human and beyond – in the brief window of time before our AI overlords forbid us from doing so.” – Kilter Films pic.twitter.com/vYlFiEI5qU

— Westworld (@WestworldHBO) November 5, 2022