Írán přiznal, že dodal Rusku drony

Poprvé od roku 2020 projel ze Severní Koreje do Ruska vlak. Zprávu přinesl think tank 38 North s odvoláním na komerční satelitní snímky. Vlak měl hranici překročit v pátek, dva dny poté, co USA uvedly, že podle jejich informací Pchjongjang tajně dodává Rusku granáty pro válku na Ukrajině. (38North)