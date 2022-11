Válek chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví. Programový sjezd TOP 09 jedná o plánech do budoucna

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce vrátit do hry nadstandardy ve zdravotnictví. Na programovém sjezdu strany nicméně připustil, že by nadstandardy vedly k rozdělení kvality péče do dvou skupin. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové je rok 2030 „naprosto realistický“ pro přijetí eura.

Programový sjezd TOP 09. Zleva Helena Langšádlová, Tomáš Czernin, Markéta Pekarová Adamová a Vlastimil Válek. Foto: ČTK

Tento závazek sice v nynějším programovém prohlášení kabinetu není, v programu příští vlády by ale podle Pekarové Adamové už stanovení data pro přijetí společné unijní měny být mělo. Česko nicméně v současné ekonomické situaci podmínky ke vstupu do eurozóny nesplňuje, více k tomu píšeme zde.

V úvodním projevu Pekarová Adamová také uvedla, že očekává složitou debatu o zvýšení věku pro odchod do důchodu, tato debata je ale podle ní nezbytná.

„Z důchodové reformy, která přinese udržitelné důchody, nikdy nesmíme slevit,“ řekla.

Ocenila také českou pomoc Ukrajině po ruské vojenské invazi letos v únoru.

„Nechci si ani představovat, jak by se k pomoci Ukrajině stavěly současné opoziční strany, pokud by se dostaly do vlády,“ uvedla. Ukrajinci podle ní bojují i za českou svobodu a bezpečí a pomoc vnímá jako základní povinnost. Předsedkyně TOP 09 vyzdvihla také to, že ve své straně ani ve vládě nezaznamenala ani náznakem pochybnost o tom, zda pomáhat Ukrajině.

Za stále aktuální problém pokládá i klimatickou krizi, nyní podle ní ustoupila do pozadí jen zdánlivě. S ohledem na dozvuky epidemie covidu-19 a rozpoutání války na Ukrajině Pekarová Adamová uvedla, že nynější vláda převzala správu země v nejhorší možné situaci.

Pekarová Adamová rovněž prohlásila, že pokud má strana působit z vládních pozic i v příštím volebním období, musí spolupracovat s nynějšími koaličními partnery ODS a KDU-ČSL. V narážce na předsedu ANO Andreje Babiše řekla, že díky koaliční spolupráci se podařilo zbavit Česko oligarchy, který pošilhává po maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi jako po svém vzoru.

Předsedkyně TOP 09 mluvila také o protestních shromážděních na pražském Václavském náměstí s účastí desítek tisíc lidí. Nepokládá je za demonstrace protivládní, ale za protisystémové. „A tím systémem, proti kterému jsou vedeny, je demokracie,“ varovala a zdůraznila nutnost sociálního smíru. Před ohrožením demokracie varoval i místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Ta budoucnost je udržet v České republice demokracii, ta budoucnost je nepustit demokracii populistům,“ řekl. Ministryně pro vědu Helena Langšádlová varovala nejen před ruskou hrozbou, ale také před čínskou hrozbou. „Máme obrovskou závislost na mnoha i strategických produktech,“ poznamenala.

Europoslanec Luděk Niedermayer míní, že pro budoucnost TOP 09 bude zásadní úspěch kabinetu. „Čím víc jdeme ke konkrétnímu rozhodování, které se týká české politiky a ekonomiky, výsledky jsou suboptimální (přijatelné, pozn. red.),“ míní. TOP 09 se podle něho zatím nedaří ovlivnit kabinet tak, aby rozhodoval lépe.

Vládní TOP 09 proti minulému volebnímu období zdvojnásobila počet svých poslanců na 14. V Senátu po letošních volbách vzrostl počet jeho členů nominovaných TOP 09 o jednoho na šest. Strana má také dva europoslance. V současných sněmovních volebních modelech přisuzují agentury TOP 09, pokud by kandidovala samostatně, zisk zhruba čtyř až šesti procent hlasů. Pohybuje se tedy kolem pětiprocentní hranice stanovené pro vstup do dolní komory.

Kromě obnovení nadstandardní péče ve zdravotnictví chce ministr a místopředseda TOP 09 Válek posílit prevenci. Jedním z kroků podle něho bude zavedení úhrady 6000 až 7000 korun od zdravotních pojišťoven na povinný pobyt dětí ze sedmých a osmých tříd základních škol na českých horách.

„Hory a sportování je prevence a chceme podpořit turistický ruch a tuto oblast průmyslu, protože cítíme, že tam bude problém,“ řekl ministr. Program těchto úhrad by měl být zaveden podle něho od ledna. Válek zdůraznil, že zdravotní pojišťovny budou skutečně muset používat fondy prevence k tomu účelu, tedy ke zlepšení zdravotního stavu lidí. Plánuje například, že dospělí, kteří budou plnit preventivní programy, budou moci čerpat jednou za dva roky dvoutýdenní lázně.

Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na standard a nadstandard, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Norma umožňovala rozdělení péče na „základní“ a „ekonomicky náročnější“. Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient.

„Chtěl bych zákon vrátit do hry,“ řekl Válek, který mluvil o možnosti připojištění nadstandardu. Ministr zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. „Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče,“ řekl Válek. Není ale podle něho možné říkat, že jde o asociální záležitost. Pokud v současnosti stát tvrdí, že bezdomovec má stejnou péči jako miliardář, je to absurdní, dodal.

K Válkovým cílům patří rovněž zvýšení dostupnosti zejména praktických lékařů, pediatrů, dětských neurologů, psychologů a psychiatrů, a také zubařů. Ministr uvedl, že například zjišťuje, jak by se mohli stát praktičtí lékaři z ambulantních internistů, uvažuje také o otevírání ambulancí dětských lékařů u nemocnic. U zubařů je podle něho potíž s tím, že absolventi příslušného vzdělání nemají zájem o smlouvu s pojišťovnami, na implantáty nebo korunky by ale podle něho mohly být zavedeny osobní účty. Válek také mluvil o pojízdných zubařských ambulancích, které by zajišťovaly péči v odlehlejších regionech.

Kvalitu péče chce ministr zajistit úpravou úhrad. U každého akutního výkonu, jehož kvalitu je možné vymezit, by měla být vždy stejná úhrada bez ohledu na pojišťovnu pacienta a nemocnici, pokud standardy kvality splňuje. Zařízení, které parametry nesplňují, mají dostat nižší úhradu. Příští rok by se takto mělo postupovat podle Válka až u čtvrtiny výkonů a do příštích sněmovních voleb u poloviny výkonů. (ČTK)