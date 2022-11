Nové volby v Severním Irsku už se letos neuskuteční, oznámil britský státní tajemník pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris. Podrobnosti o dalším postupu slíbil sdělit příští týden v parlamentu. Země nemá od květnových voleb sestavenou vládu. Strany měly lhůtu do 28. října.

Heaton-Harris minulý týden prohlásil, že má zákonem danou povinnost uspořádat volby do 12 týdnů od vypršení lhůty. Irský ministr zahraničí Simon Coveney ve středu řekl, že další možností je přijmout nový zákon, kterým by se hlasování odložilo. Hlavní severoirské politické strany už dříve prohlásily, že neočekávají, že by nové hlasování mohlo prolomit patovou situaci, píše Reuters.

V posledních volbách do regionálního parlamentu v Severním Irsku, které se konaly před sedmi měsíci, poprvé zvítězila nacionalistická strana Sinn Féin. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) s ní ale odmítla utvořit vládu kvůli brexitovým pravidlům. Severoirští politici se do poslední chvíle pokoušeli patovou situaci prolomit, předsedu parlamentu ale zvolit nedokázali.

Místní parlament nefunguje už od února, kdy poslanci DUP zahájili bojkot jeho činnosti kvůli sporům o pobrexitová pravidla. Probritská strana DUP požadovala zrušení kontrol zavedených pro některé zboží dovážené z Británie do Severního Irska. (ČTK)