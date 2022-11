Skupinová fáze Evropské ligy je u konce, osm týmů postupuje přímo do osmifinále

Skončila skupinová fáze fotbalové Evropské ligy, druhá nejprestižnější klubová soutěž kontinentu zná všechny postupující. Český fotbal letos v soutěži nemá žádného klubového zástupce.

Skupinu A opanoval aktuální lídr anglické Premier League Arsenal a zajistil si tak přímý postup do osmifinále soutěže. O dva body zaostal nizozemský Eindhoven, jehož na jaře čeká předkolo play-off. Ze třetího místa si předkolo play-off Konferenční ligy zahraje norský celek Bodo/Glimt, pohárová sezona končí pro poslední Curych.

Ve skupině B postupuje přímo do osmifinále turecké Fenerbahce, do play-off Rennes. Konferenční liga čeká kyperskou Larnaku, se ziskem jediného bodu se s pohárovou Evropou loučí Dynamo Kyjev.

Skupině C kraluje sevillský Betis, až druhé místo zůstalo na římský tým AS. Bulharský Ludogorec míří o patro níž do Konferenční ligy, jaro v pohárech se nebude týkat helsinského týmu HJK.

Skupinu D poměrně nečekaně vyhrál belgický Royale Union Saint-Gilloise z Bruselu, který se do belgické nejvyšší soutěže probojoval teprve loni. Z druhého místa jde dál Union Berlín, cena útěchy v podobě Konferenční ligy patří portugalské Braze. Série šesti porážek znamená pohárovou stopku pro Malmö.

Ve skupině E skončili se shodným ziskem 15 bodů na čele Real Sociedad a Manchester United; španělský celek se však díky lepšímu skóre vyhne šestnáctifinálovému utkání a Manchester o postup musí zabojovat ještě v předkole. Moldavský Tiraspol spadne do Konferenční ligy, kyperská Omonia bez bodu v pohárové Evropě končí.

V zamotané skupině F rozhodovalo skóre, jelikož všechny čtyři týmy shodně dvakrát zvítězily, dvakrát remizovaly a dvakrát prohrály. Nejlepší bilanci (+4) měly shodně Feyenoord a Midtjylland, nizozemský celek nakonec postupuje z první příčky díky vyššímu počtu vstřelených branek a na dánský tým čeká předkolo. Až třetí místo a pád do Konferenční ligy nemine římské Lazio a kvůli nejhoršímu skóre se navzdory solidním výkonům s poháry loučí Sturm Graz.

Ze skupiny G postupuje přímo Freiburg, v předkole play-off Evropské ligy se představí Nantes a ve stejné fázi Konferenční ligy třetí Karabach. Čtvrtý Olympiakos, jemuž od konce září chybí zraněný český brankář Tomáš Vaclík, v pohárech končí.

Skupinu H už s předstihem minulý týden ovládl maďarský Ferencváros díky lepším vzájemným zápasům s druhým Monakem. Třetí Trabzonspor putuje do předkola Konferenční ligy, Crvena Zvezda Bělehrad bude nejméně až do příštího léta hrát jen na srbské půdě. (UEFA)