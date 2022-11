Pražská zoo vypustila stovku karasů obecných do rybníku v pražské Vinoři

Pracovníci Zoo Praha vypustili stovku malých karasů obecných do rybníka U Kamenného stolu v pražské Vinoři. Zahájili tak dlouho chystaný návrat této ryby do tuzemské přírody. Původní český druh od 60. let vytlačuje invazní karas stříbřitý.

Rybník U Kamenného stolu v Praze-Vinoři byl vybrán především díky své ekologické hodnotě – jde o průtočnou lesní nádrž s bohatou vegetací a absencí hospodářsky chovaných ryb. Podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka je teď klíčové, aby to tak zůstalo.

„Apelujeme na to, aby lidé do vod nevypouštěli ryby, které tam nepatří, například zlaté karasy. I vánoční kapři vhození do rybníka, kam jsme vrátili karase obecné, by však způsobili nenapravitelnou škodu,“ upozornil v tiskové zprávě.

Karas obecný dříve obýval právě takové lokality – dolní toky řek, jejich slepá ramena a tůně. Vodní refugia však postupem času z krajiny takřka zmizela. Nadějí na nalezení posledních přežívajících ryb zůstávaly zatopené lomy či jiné opomenuté vodní plochy.

„Poslední pohromou se pro karase obecného stal jeho příbuzný, invazivní karas stříbřitý. Ten k nám byl zavlečen zhruba v 60. letech a našeho karase obecného vytlačil i z hrstky zbývajících lokalit,“ vysvětlil autor projektu, kurátor plazů, obojživelníků a ryb Petr Velenský. (Zoo Praha)