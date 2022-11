Ministr vnitra Vít Rakušan na fóru v Tiraně naléhal na státy západního Balkánu, aby sladily svou vízovou politiku s EU. Opatření podle něj sníží počty migrantů směřujících po takzvané balkánské trase do EU. Teprve poté bude možné zrušit opatření na vnitřních hranicích EU.

„Musíme udělat všechno proto, aby se tlak na západobalkánské trase a počet příchozích do Evropy snížil. Sladění vízové politiky je správná cesta, jak toho dosáhnout,“ řekl Rakušan po jednání ministrů vnitra zemí západního Balkánu s představiteli EU v albánské metropoli.

Unijní představitelé včetně Rakušana jako zástupce předsednické země v posledních týdnech upozorňovali jmenovitě Srbsko a Albánii, že do svých zemí nechávají přicházet občany států, s nimiž na rozdíl od EU udržují bezvízový styk. Tito lidé pak z Balkánu obvykle pokračují v cestě do EU. Evropská komise a podle médií též české předsednictví dříve pohrozily, že by EU v budoucnu mohla sáhnout po pozastavení bezvízového styku se státy západního Balkánu, pokud nesladí svou vízovou politiku s tou unijní.

„Srbsko už učinilo konkrétní kroky a znovuzavedlo víza pro občany z Tuniska a Burundi,“ řekl Rakušan s tím, že do konce roku Srbsko ještě ukončí bezvízový styk s Kubou a Indií. „Podobné kroky musí udělat všechny partnerské země,“ dodal.

Albánský ministr vnitra Bledi Çuçi podle místních médií prohlásil, že albánské právní normy jsou „z většiny sladěné“ s EU a že Albánie přispívá ke snižování migračních toků do EU přes své území.

Ve společném prohlášení účastníci schůzky v Tiraně uvedli, že státy západního Balkánu se zavázaly urychleně sladit svou vízovou politiku s vízovou politikou EU. Prioritu má mít také posílení spolupráce s příslušnými leteckými společnostmi i se zeměmi původu migrantů. (ČTK)