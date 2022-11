Předseda opozičního hnutí ANO a obžalovaný expremiér Andrej Babiš navrhl zavedení jednokolových voleb do Senátu. Poukazuje na nízkou účast voličů při nynějších druhých kolech, volby by navíc podle něj byly levnější.

Babišova volební novela předpokládá, že senátorem by se stal kandidát, který by v prvním a jediném kole získal většinu odevzdaných platných hlasů, tedy který by byl takzvaně první na pásce. V případě rovnosti hlasů by rozhodoval los. Předlohu před případným projednáváním v parlamentních komorách nejprve posoudí vláda. (České noviny)