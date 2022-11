Fotbalisty Slavie a Slovácka čekají závěrečné zápasy základních skupin Konferenční ligy. Slovácko se při své premiérové účasti v evropských pohárech od 21.00 na hřišti Partizanu Bělehrad se soutěží rozloučí, Slavia ještě může postoupit.

Postup do jarního play-off ale nemá Slavia ve svých rukách. Kdyby Pražané (v duelu, který začne od 18.45) porazili Sivasspor, který má již jarní pokračování v soutěži jisté, měli by shodně 10 bodů.

Pokud by ovšem Kluž v souběžném zápase zdolala kosovské Ballkani, byla by na tom se ziskem 10 bodů stejně, což by vzhledem k tomu, že pražský tým má s rumunským horší vzájemnou bilanci, znamenalo konec všech českých týmů v letošním ročníku pohárové Evropy. (Livesport)