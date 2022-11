Cenu Michala Velíška dostal muž, který skočil do řeky pro tonoucí holčičku

Osmačtyřicetiletý Petr Jirout skočil na konci srpna z mostu v Chrudimi, aby zachránil topící se dvouletou holčičku, která vypadla z okna. Dnes za to dostal Cenu Michala Velíška za statečnost při záchraně života.

Jen díky mužově pomoci je podle policie dítě opět v pořádku. Cena byla udělena na slavnostním ceremoniálu v rezidenci pražského primátora na Mariánském náměstí. Porota vybrala finalisty z nominací, které jí zaslali lidé. Držitele ceny znovu zvolila veřejnost hlasováním na webu.

Holčička vypadla z okna domu, který stojí přímo u řeky Chrudimky, a začala se topit. Ve stejné době šel Jirout se svým čtyřletým synem přes most do banky. Zastavil kolemjedoucí auto a řidiči dal svůj mobilní telefon, aby zavolal tísňovou pohlídal mu dítě. Pak skočil ze zhruba pětimetrového mostku do řeky. Batole vytáhl a poskytl mu první pomoc.

„Myslím si, že by to udělal každý,“ prohlásil Jirout při dnešním předávání. Dodal, že se jako hrdina necítí. Muž přitom musel být po skoku ošetřen lékaři, protože v těch místech dosahovala voda pouze půl metru. Podle svých slov ale Jirout vůbec nepřemýšlel, že by pro něj skok mohl být nebezpečný.

Do finále se dostali ještě další kandidáti. Sedmnáctiletý David Vecko spolu s kamarádem Jakubem Šedim na začátku září zachránili v Potštejně na Rychnovsku těhotnou ženu, kterou škrtil agresivní muž. Rodina Michalcových se zase v červenci v kempu u Máchova jezera slovně zastala bité ženy a sama následně čelila útoku násilníka.

Všichni finalisté obdrželi stříbrné pamětní mince. Hlavní cenou, kterou Nadace ADRA a televize Nova udělily letos posedmnácté, je pak plastika anděla.

Výbor ceny nejvíce zaujal příběh pětatřicetiletého Adama Fikara, který zabránil na konci letošního srpna útočníkovi, aby nožem ubodal mladou ženu. Muž ale nominaci do finále odmítl, protože nechtěl medializací události dále ubližovat útočníkovým rodičům. Muž totiž před příjezdem policie spáchal sebevraždu.

Cena nesoucí jméno Michala Velíška je určena těm, kteří pomohli zachránit život druhého člověka. Nesmí jít o profesionály, záchranáře, hasiče, vojáky či lékaře. Stejně jako již v minulých letech výbor Ceny Michala Velíška ocenil také děti do 15 let, které se ocitly v roli zachránců. Děti dostaly veřejné poděkování a odnesly si pamětní listy a drobné dárky.

Velíšek se v září 2005 zastal v parku na pražském Karlově náměstí dívky, kterou obtěžoval a ohrožoval pistolí jedenatřicetiletý recidivista. Útočník po Velíškovi, který byl tehdy na procházce s roční dcerou v kočárku, dvakrát vystřelil. Televizní střihač Novy útok nepřežil. Velíška vyznamenal v říjnu 2005 prezident Václav Klaus medailí Za hrdinství in memoriam. (ČT24, ČTK)