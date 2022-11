Neusser skončí v čele Národní sportovní agentury, jméno jeho nástupce Fiala odmítl komentovat

Ve vedení Národní sportovní agentury skončí 30. listopadu její předseda Filip Neusser. Na tiskové konferenci to oznámil premiér Petr Fiala.

Filipa Neussera jmenovala vláda Andreje Babiše předsedou Národní sportovní agentury v květnu 2021. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Jméno Neusserova zástupce Fiala odmítl komentovat, jednání o novém předsedovi podle něj nadále probíhají. Jeho konec ve funkci Fiala nespojuje s Neusserovým vzděláním, změna ve vedení údajně souvisí s novelou zákona. Neusser nemá magisterský titul, který by novela zákona od předsedy mohla vyžadovat. Ve funkci by Neusser podle svých slov mohl zůstat i déle než do konce listopadu, rezignaci však nabídl sám.

Vláda připravuje novelu zákona o Národní sportovní agentuře, která by měla zřídit dozorčí radu dohlížející na vyplácení dotací. Neusser Fialovi sdělil své výtky k chystané novele, navzájem se však za svou práci a komunikaci pochválili.

Vláda na včerejším jednání také navýšila rozpočet Národní sportovní agentury o dvě miliardy (na 6,9 miliardy) a rozhodla o zastropování cen energií i na sportovní organizace. Cílem je podle Fialy zajištění stability a efektivity sportovního prostředí.

Neusser nepočítá s tím, že by v Národní sportovní agentuře nadále působil v jiné funkci.