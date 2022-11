Prezident Miloš Zeman vetoval novelu rozpočtu na letošní rok. Vadí mu, že příjmy jsou nižší, než by mohly být, pokud by byla nejprve přijata novela zákona o daních z příjmů. Zeman to uvedl v dopise, který poslal předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09).

Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Na webu Pražského hradu to dnes uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Zemanovi vadí, že současná vláda nevrátila na původní úroveň daň z příjmu fyzických osob. Takzvané zrušení superhrubé mzdy mělo platit dva roky, vláda ale s návratem k původní sazbě nepočítá. „Vzniká rozpočtový výpadek ve výši 90 miliard korun, to jest přibližně čtvrtina rozpočtového deficitu,“ uvedl Zeman v dopisu Pekarové Adamové.

Snížení základu pro výpočet daně z příjmu odhlasovali před dvěma lety poslanci tehdy vládního ANO společně se zástupci ODS a SPD. Zaměstnancům se tím zvýšily čisté příjmy, naopak státní pokladna kvůli tomu přišla o desítky miliard korun ročně. Opatření začalo platit od začátku roku 2021, není proto jasné, proč Zeman vetoval novelu letošního rozpočtu a k tomuto kroku nepřistoupil v případě rozpočtu na následující rok. I ten bude Zeman v následujících dnech podepisovat.