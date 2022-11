Začala konference na téma Školství 2023. Fiala poděkoval za zvládnutí integrace ukrajinských žáků

Začala konference na téma Školství 2023. Mluví na ní mimo jiné prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký, ministr školství Vladimír Balaš, předseda vlády Petr Fiala a viceprezident UZS ČR Jiří Zajíček.

Foto: Marie Dámková, Deník N

Debaty se účastní i ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy na ministerstvu školství Petr Bannert a ředitel odboru řízení a podpory regionálního školství Jan Mušuta.

Petr Fiala při svém projevu poděkoval všem, kteří ve školství pracují a upozornil na problémy, které vláda musí řešit.

„Museli jsme se vyrovnat s vysokým počtem nových žáků z Ukrajiny a bylo to náročné, protože jsme nedokázali odhadnout, kolik jich do školy nastoupí. Díky, že jsme to zvládli,“ okomentoval Fiala, který musel krátce po svém projevu odejít.

Upozornil i na věci, které vláda musí řešit. „Je třeba dlouhodobě zvyšovat platy učitelů, věnovat se rozvoji infrastruktury, rekonstruovat školy a stavět nové hlavně v okolí Prahy a Brna a digitálně transformovat školy,“ dodal předseda vlády.

„Klíčovým prvkem ve vzdělávání jsou učitelé a my budeme rádi, když budeme spolupracovat. V těchto letech nás postihly dvě kritické události, ale vy jste to zvládli, když jste zvládli tohle, tak zvládneme i změnu vzdělávacího systému. Snad se nám podaří překonání těchto těžkých chvil, stále budeme usilovat o to, abychom do vzdělání investovali dostatek prostředků, aby tento systém fungoval,“ popsal ve svém projevu ministr školství Vladimír Balaš.

Konference na téma Školství 2023 probíhá celé dopoledne v pražském hotelu Olšanka. Hlavními tématy konference jsou problémy ve školství, dopady pandemie koronaviru, financování školství v následujícím roce, inkluze a modernizace vzdělávání.