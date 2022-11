ČRo: Prezidentská kancelář vyměnila šéfku provozu lánského zámku

Prezidentská kancelář vyměnila šéfku provozu lánského zámku. Nově zámek místo Michaely Javůrkové povede Kateřina Rydlová, která tam dříve působila třeba jako kuchařka nebo hospodyně, uvedl dnes Český rozhlas – Radiožurnál.

Hrad zároveň nově oddělil správu samotného zámku v Lánech a správu zámeckých zahrad a parku. Dříve měla zámek i park na starosti Javůrková. Jde již o několikátou změnu na vysokých pozicích prezidentské kanceláře v posledních týdnech, skončil třeba ředitel Lesní správy Lány Miloš Balák a ředitel Správy Pražského hradu Ivo Velíšek.

„Na zámku jsem zaměstnaná 17 let, tak jen tohle vám řeknu,“ uvedla Rydlová na dotaz rozhlasu na to, jakou má kvalifikaci pro vedení zámku. Kromě práce kuchařky a hospodyně Rydlová podle rozhlasu také při loňské hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana zajišťovala „servis“ pro prezidenta. Zachycena byla tehdy na fotografii z 14. října, kdy Zemana navštívil v nemocnici tehdejší předseda Sněmovny Radek Vondráček (za ANO). V rozporu s tehdejšími opatřeními proti šíření koronaviru na sobě nikdo z účastníků schůzky neměl roušku či respirátor. Dostali pak za to pokuty.

„Paní Rydlová byla jmenována jako vedoucí oddělení provozu. Na základě jejích zkušeností a znalostí,“ řekl Radiožurnálu k výměně šéfky lánského zámku mluvčí Kanceláře prezidenta republiky Vít Novák. „Nejde o ředitelskou funkci v obleku a v kanceláři. Je to v podstatě funkce provozní. Nejdůležitější jsou zkušenosti, znalost prostředí a ochota pracovat od rána do pozdního večera,“ dodal.

Hrad zároveň změnil strukturu správy letního sídla prezidenta v Lánech. „Došlo k oddělení zámku a přilehlých zahrad a parku. Ty byly v rámci optimalizace a úspory sloučeny s péčí o zahrady na Pražském hradě,“ oznámil Novák. Odvolaná šéfka zámku i parku v Lánech Javůrková nechtěla podle serveru Deník N komentovat důvody svého konce ve funkci.

Na Hradě bylo v říjnu oznámeno hned několik personálních změn na vysokých postech. Rezignaci podal 14. října ředitel Lesní správy Lány Balák, který z funkce odejde ke konci roku. Baláka soud v březnu poslal do vězení kvůli ovlivňování zakázek v Lánské oboře, ale prezident mu udělil milost. Balák tak ve funkci zůstal. Další soud však poté Baláka v srpnu odsoudil v kauze těžby kamene v oboře k peněžitému trestu a zákazu činnosti v organizacích spravujících státní majetek.

Prezidentův kancléř Vratislav Mynář také 20. října odvolal z funkce ředitele Správy Pražského hradu Velíška. Výkonem funkce dočasně pověřil ředitele administrativní sekce Hradu Jana Nováka. Ten byl předtím pověřen i řízením bezpečnostního odboru, který ale prezidentská kancelář změnila na oddělení bezpečnostního ředitele, které nyní vede Lenka Nováková. (Radiožurnál)