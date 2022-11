V Brně-střed bude koalice ODS, TOP 09, ANO nově vládnout i s KDU-ČSL a STAN

V městské části Brno-střed se koalice ODS s TOP 09 a hnutím ANO rozšířila o KDU-ČSL se STAN. Oznámil to starosta a lídr vítězné ODS s TOP 09 Vojtěch Mencl (ODS). Koalice má 30 mandátů z celkových 45. ODS s TOP 09 a ANO měla těsnou většinu 23 hlasů.

Otazník ale visí nad zastupitelem Otakarem Bradáčem (ODS) vazebně stíhaným v kauze městských bytů, který se zatím mandátu zastupitele podle Mencla nevzdal.

Po volbách se na koalici dohodla ODS s TOP 09 v čele s Menclem jako tehdejším starostou s hnutím ANO. „Jednali jsme od voleb o rozšíření koalice, ale původně vznikl blok KDU-ČSL se STAN a dále Zelení, Piráti a Žít Brno. Tento blok usiloval o post starosty, na který jsme měli nárok my jako ODS s TOP 09 jako vítěz voleb,“ řekl Mencl k tomu, proč nevznikla širší koalice hned.

S ANO měl těsnou většinu 23 hlasů, avšak po volbách zasahovala policie v Brně a zadržela několik lidí včetně Bradáče, který opět získal mandát zastupitele Brna-středu. Je vazebně stíhaný a čtvrtečního ustavujícího zastupitelstva se nebude moct zúčastnit, proto bude jeho hlas chybět. „Pan Bradáč se zatím mandátu nevzdal,“ řekl Mencl.

Podle něj to ale nebylo důvodem pro rozšíření koalice. „I kdyby jsme měli ten jeho hlas nebo on by se mandátu vzdal nebo by se celá situace kolem něj nestala, stejně není těsná většina moc praktická a já bych usiloval o rozšíření,“ řekl Mencl.

Zastupitelstvo má 45 členů. ODS s TOP 09 získala 14 mandátů, druzí Piráti, Zelení a Žít Brno 11, třetí ANO devět, čtvrtá KDU-ČSL se STAN sedm a posledním subjektem jsou SPD, Trikolora a Moravané, který má čtyři mandáty.

Brno-střed patří mezi největší a nejlidnatější ve městě. Má kolem 90 000 obyvatel. Radnicí v posledních letech otřásla korupční kauza Stoka, za ovlivňování zakázek poslal soud do vězení bývalého místostarostu a bývalého radního Jiřího Švachulu (dříve ANO). (ČTK)