Už za necelý týden v úterý se ve Spojených státech uskuteční volby do federálního Kongresu i v jednotlivých státech. Tyto volby v polovině volebního období prezidenta budou jako vždy do značné míry referendem o aktuální hlavě státu, v tomto případě tedy o Joeovi Bidenovi i jeho viceprezidentce Kamale Harrisové.

Biden bez většiny a Trump dále ve hře? Jak se rýsují americké volby a co to může znamenat (otázky a odpovědi)

Proč jsou volby příští týden důležité?

Volby, které se uskuteční v úterý 8. listopadu, ovlivní podobu Spojených států na další roky. Američané si v nich budou vybírat místní lídry včetně guvernérů a šerifů, ale největší pozornost poutají volby do Kongresu.

V americkém Kongresu se volí všech všech 435 členů členů Sněmovny reprezentantů, a to na dva roky. Senátoři se volí na šest let a za týden se rozhodne o přibližně třetině z nich.

Bez podpory Kongresu má americký prezident výrazně omezené možnosti. Jeho Demokratická strana má aktuálně pod kontrolou obě komory, ačkoli v Senátu mají nejtěsnější možnou většinu jednoho hlasu předsedkyně-viceprezidentky Harrisové (hlasuje při rovnosti hlasů).

Pokud by přišli byť jen o jednu z komor, pro prezidenta Bidena by bylo mimořádně obtížné prosazovat jeho reformy v oblasti životního prostředí, infrastruktury a migrace. Úterní volby tak do značné míry ovlivní, jak budou vypadat další dva roky Bidenovy vlády.

Jak volby dopadnou?

Ještě před pár měsíci se zdálo