Změny na trhu práce a jak se v nich neztratit

Jak se zorientovat na rychle se měnícím trhu práce a jaké trendy by měl každý uchazeč o zaměstnání brát na vědomí?

Odpovědi na tyto otázky i vlastní postřehy na současnou situaci nám odborníci z různých pracovních odvětví z České republiky představili na akci READYCON Česko 2022.

„První ročník akce READYCON v Česku se nám podařilo úspěšně zorganizovat zejména díky ochotě pedagogů v našich partnerských středních školách, kteří motivovali studenty k účasti a přispěli k bezproblémové organizaci. V neposlední řadě také patří velké díky mnoha odborníkům z našich partnerských organizací. Všem partnerům děkujeme a už teď se těšíme na další spolupráci, jejímž cílem bude zlepšení připravenosti mladých lidí na vstup do pracovního života.” Dominik Hamaj, spoluzakladatel projektu

Jak probíhal READYCON Česko 2022?

61 zapojených organizací, více než 34 000 studentů ze 456 středních škol, desítky odborných témat a více než 40 specialistů, kteří se spolu podíleli na online konferenci s cílem nabídnout mladým lidem co nejlepší odrazový můstek pro úspěšné zahájení jejich kariérního života.

K úspěšnému průběhu prvního ročníku akce v České republice ve velké míře přispěla i podpora hlavního mediálního partnera Rádia Impuls, díky čemuž se o této jedinečné příležitosti dozvěděla široká skupina studentů.

Svět práce se mění, co to ale přesně znamená?

Akce odstartovala relace o budoucnosti trhu práce, v níž často zazněla slova jako digitalizace, ekologické myšlení a nová či jiná očekávání zaměstnanců. Tyto trendy rozhýbaly trh práce v globálním měřítku a přímo ovlivňují možnost uplatnění se. Relace ukázala, jak se absolventi v dnešní době dokáží uplatnit, jaké studijní obory nabízejí vyšší šance na úspěch a jak se vyvine situace, kdy se představy uchazečů o práci setkají s realitou. Odborníci se však zaměřili také na téma tvorby projektů a jak dostat svůj nápad až k potenciálním uživatelům.

Po úvodní části následovaly odborné relace, které se specializovaly na jednotlivá odvětví a trendy, které v nich přinášejí výrazné změny.

Sbírat hvězdičky a občas nějaký ten hejt!

Pořad o trendech v obchodě a službách otevřela přednáška od odborníků z Raiffeisenbank, během níž mohli účastníci na vlastní oči vidět, jak se tvoří 5hvězdičková zákaznická zkušenost. Dozvěděli se, jak se vymýšlejí návrhy uživatelských aplikací, jak probíhá brainstorming, ale také jak správně uvést produkt na trh.

Během následující přednášky se zvláštním tématem stal fenomén zvaný Metaverse. Představeny byly nejen firmy, které již v prostředí Metaverse se svými zákazníky interagují, ale důraz se kladl na způsob, jak se připravit na dobu, kdy budou muset značky následovat své klienty do virtuální reality.

Co má společného závodní tým Formule 1 a cloud?

Relace s názvem Trendy v informačních technologiích se zaměřovala zejména na moderní digitální platformy, jako jsou cloudové aplikace či chytrá zařízení. Kromě základních vlastností a výhod či nevýhod těchto platforem jsme odpovídali také na otázky, co má společné závodní tým Formule 1 a cloud, nebo jak může auto rozumět svému okolí pomocí umělé inteligence. Následně se témata posunula k oblasti herního průmyslu, do kterého výrazným způsobem vstoupila další z moderních technologií – blockchain. Studenti se dozvěděli, jaká je budoucnost gamingu a jaké dovednosti potřebují nabýt pro úspěšnou kariéru v tomto oboru.

Roboti jako naši kolegové?

Relace Trendy v elektrotechnice nám ukázala rychlost, jakou vstupujeme do éry průmyslu 4.0. Přednášky nabídly studentům náhled, jak vypadá automatizace a digitalizace automobilového průmyslu v praxi a jak se auto změnilo z dopravního prostředku, na pohybující se počítač, který interaguje s řidičem, posádkou a světem kolem sebe. Potřeba ekologických řešení výrazně ovlivňuje odvětví energetiky, a proto se dalším tématem staly také obnovitelné zdroje a moderní způsoby uskladňování zemního plynu.

Věděli jste, že vývoj elektrotechniky může mít přímý vliv i na podporu vzdělávání v afrických zemích? Moderní a přesné řízení udržitelných zdrojů energie zajistí, že ve školách nikdy nezhasne světlo a v nemocnicích nebudou muset přerušit operace. Studiem elektroinženýrství si absolventi středních škol kromě zajímavých kariérních příležitostí zajistí i možnost uvádět do reálného života vlastní inovativní nápady a pomáhat tak lidem na celém světě.

Odbor strojírenství je jednou z oblastí, kde se vliv zelených technologií začíná výrazně projevovat. Během tohoto pořadu se experti z oboru podívali na různé aspekty tohoto vývoje, od legislativních změn, které je k odpovědnosti nutí, až po snahu stát se průkopníkem zelených řešení, nebo jinak řečeno být tou firmou, která je v čele pozitivní ekologické změny.

Jak moderní technologie dobývají sektor stavebnictví a zdravotnictví?

Digitalizace v oblasti stavebnictví zahrnuje kromě vytváření 3D modelů mnohem širší využití. Digitální technologie se používají v procesu vytváření a správy dat o stavbě. Smíšená realita umožňuje kombinovat digitální modely staveb s realitou. Vznikají první návrhy chytrých míst, která jsou ekologická a energeticky soběstačná. Panel Trendy ve stavebnictví studentům ukázal, jak obrovské možnosti tento sektor nabízí již dnes a zároveň představil vizi, kterou se bude vývoj dále ubírat.

Slyšeli jste už o digitálním zdravotnictví, nebo vám to zní spíše jako utopie? Digitalizace zdravotních služeb či léky na míru však dnes již nemusí být až tak vzdálenou realitou. Inovativní přístupy k farmaceutickému vývoji dnes umožňují prodloužit život pacientů, léčit těžké úrazy či neplodnost. Co ale bude dál? Jaké nemoci budou umět jednoduše léčit už za pár let? Pomůže nám genetika k včasné diagnóze či dokonce předcházení vzniku nemocí? Dovedete si dokonce představit, že podobný algoritmus, který vám nabídne další písničku v playlistu dokáže odhadnout, zda máte zápal plic? Rychle se vyvíjející odvětví moderního zdravotnictví a biomedicíny je odvětvím, které již dnes nabízí obrovské množství pracovních příležitostí a je téměř jisté, že jejich množství bude každým dnem růst.

Peníze a budoucnost

Relace zaměřená na vývoj v oblasti financí začala velmi otevřenou přednáškou o finančních podvodech, které jsou i dnes trendem. Studenti získali cenné rady, jak nepřijít o peníze, dozvěděli se o tzv. odluce peněz od státu, tedy o kryptoměnové revoluci, a dále jaké inovace se chystají na poli investic či půjček. Zábavný vlog od expertů jim opět ukázal, jak vypadá běžný pracovní den auditora a účetního.

Bez jakých dovedností se neobejdeme ve 21. století?

Umíš se prodat a ukázat své kvality? Proč by si měli vybrat právě tebe? Toto jsou otázky, které by si měl každý student před příchodem na pohovor položit.

Na závěr akce se Lenka Vokáčová z ManpowerGroup zaměřila na nutnost tzv. soft skills, neboli měkkých dovedností. Schopnost komunikovat, efektivně řešit problémy, ochota učit se nové věci a zvládání stresových situací patří k základním schopnostem úspěšného uchazeče o práci ve 21. století. Nové technologie nezměnily jen způsob, jakým pracujeme, ale také požadavky firem, které musíme splňovat. Dobrou zprávou však je, že s rozvojem těchto klíčových schopností lze začít prakticky kdykoli.

Trh práce se stal flexibilnější

K popsaným trendům a změnám, které se dějí na trhu práce dlouhodobě, se během posledních dvou let přidala i pandemická omezení. Tento nový způsob práce nás naučil k zaměstnání přistupovat mnohem flexibilněji. Pojem hybridní práce se dostal do povědomí jak HR manažerů, tak samotných uchazečů. Homeoffice se v mnoha oborech stal běžnou praxí a schopnost používat digitální technologie samozřejmostí.

Hybridní forma je nejvhodnějším formátem i pro READYCON konferenci, neboť umožňuje spojit studenty z regionů s odborníky a úspěšnými Čechy působícími i mimo Českou republiku. Neoddělitelnou oporou při organizaci tohoto formátu byla i letos spolupráce se světovou společností – Slido. Díky aplikaci Slido se součástí jednotlivých řečnických vstupů staly také interaktivní prvky, které studentům umožnily reagovat na prezentovanou problematiku.

READYCON – největší online událost o budoucnosti práce pro maturanty je jednou z mála iniciativ, které poskytují mladým lidem vstupenku do dalšího života a návod, jak se neztratit ve velkém množství změn a informací, které je čekají. Je to příležitost, která by se měla dostat ke každému studentovi a věříme, že další ročníky budou v tomto trendu pokračovat.