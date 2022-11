Univerzity zvou na debatu o dezinformacích spojených s Unií. Součástí bude kvíz o eurojízdenky

O Evropě a Evropské unii známé, neznámé i mytizované budou s youtuberem Karlem „Kovy“ Kovářem debatovat ministr pro evropské záležitosti a emeritní rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, politolog Miloš Gregor, expert na média a etiku Jan Motal, odborník na rizikové formy komunikace v online prostředí Kamil Kopecký, rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Michálek a novinářka Ivana Svobodová z Respektu. Podrobnosti o programu najdete ve facebookové události akce.

Podle Kopeckého se musíme naučit kriticky posuzovat a ověřovat si informace, ale také nést osobní odpovědnost za to, co v online světě sdílíme a uvědomit si, jaké následky může mít sdílení nepravdivých informací. Politolog Gregor míní, že to je ale jen půlka problému. „Kolikrát si totiž neuvědomujeme, že příčina toho všeho vězí přímo v nás, tedy v nastavení našeho mozku a selekci informací, které jsou nám blízké, zatímco nesouhlasné argumenty a názory nejen, že odmítáme, ale často ani nevnímáme,“ varuje Gregor.

„Slovo dezinformace nepoužívám. Podporuje naši moderní iluzi, že stačí jen promazat informační kanály a budeme mít demokracii. Odvádí nás tak od podstaty: sociálních, ekonomických a politických problémů nečernobílého světa, ve kterém žijeme. Za užitečnější považuji věnovat se sociálním rozdílům, lidskému prožívání a emocím, vrátit se k obstarožnímu konceptu propagandy,“ doplňuje dokumentarista a specialista na etiku médií Jan Motal.

Evropské motivy budou znít také v hudbě v podobě světové premiéry hymny Evropské unie v novém aranžmá pro bicí nástroje. Autorem je Martin Opršál umělecký vedoucí Percussion Ensemble, který se předvede také v sextetu Ivana Trevina „Catching Shadows“. Součástí evropského odpoledne bude i velký kvíz pro příchozí o euromýtech, který připravili vysokoškolští studenti sdružení v komunitní organizaci Euforka.

Závěr programu obstará projekce osmiminutového dokumentárního snímku režisérky Kristýny Pěničkové Alternativní pravda, který se zamýšlí nad tím, zda v době rozmachu nejrůznějších informačních kanálů existuje jedna pravda nebo může mít každý svou vlastní interpretaci pravdy.

Evropské odpoledne ve Scale pod záštitou českého předsednictví Radě EU spolupořádá Janáčkova akademie múzických umění, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita, Veterinární univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Tomáše Bati díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.