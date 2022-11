V obchodech, na internetu či v automatech je volně k dostání návyková látka kratom. Působí podobně jako opiáty, koupit si ji přitom mohou i děti. Deník N přináší výpovědi několika mladých lidí, kteří popisují mimo jiné i to, jak se závislostí bojovali. Ministerstvo zdravotnictví chce kratom zařadit na seznam návykových látek.

„Rozhodl jsem se skončit, ale bylo to brutální.“ Mladí popisují nebezpečí volně dostupné látky kratom

Čtyřiadvacetiletý student strojní fakulty Jiří Maršálek začal užívat kratom už před několika lety. Najednou ho prý vše začalo bavit mnohem víc než předtím, škola mu šla lépe, mezi kamarády byl komunikativnější.

„Nejprve jsem si kratom dával občas, když jsem šel do školy, při učení, abych zvýšil svoji soustředěnost. Nebo když jsem se šel bavit s lidmi, cítil jsem se víc sebevědomě. Postupně jsem ho začal brát při čemkoliv, co jsem dělal. Připadalo mi, že s kratomem mi šlo všechno líp,“ říká.

Jenže postupně si na této volně dostupné látce vypěstoval závislost. Dávky začal zvyšovat, což ho ale začalo spíše uspávat. „Po čase jsem už bez kratomu pomalu nedokázal vylézt z postele. V jednu chvíli jsem si řekl, že to už asi není úplně bezpečné. Tak jsem se rozhodl s tím skončit, ale bylo to docela brutální. Měl jsem velké abstinenční příznaky, snažil jsem se přestat několikrát, úplně se mi to ale povedlo až napotřetí,“ přiznává Jiří, který kratom nakonec vysadil na konci letošního května.

Sám tuto látku považuje za tvrdou drogu, která způsobuje velkou závislost. První dva dny abstinence byly ještě snesitelné, vše podle něj začalo třetí den.

„Pořád mě poléval studený pot, třeba každou minutu, jako když projede mráz po celém těle. Trvalo to až dva týdny. Ráno jsem se vzbudil a už jsem byl zpocený, během dne se mi střídaly návaly horka a zimy,“ popisuje. Podobné abstinenční příznaky se přitom projevují například i při odvykání závislosti na opiátech.

Ze závislosti na kratomu se dostával také student fakulty tělesné kultury Josef, který látku začal užívat před maturitou. „Jednu dobu jsem látku konzumoval až třikrát denně po deseti až dvanácti gramech, půl roku v kuse. To bych nikomu nedoporučoval, moc jsem si na ten příjemný pocit zvykl,“ vzpomíná.

Když látku jeden či dva dny vynechal, cítil poměrně silné abstinenční příznaky, bylo mu například psychicky špatně, byl apatický a v noci nemohl spát.

Z euforie do úzkostí

Kratom má nejčastěji podobu zeleného prášku, který vzniká z usušených listů s obsahem látky mitragynin. Ta působí na stejné centrum v mozku jako opiáty. Lidé ho nejčastěji užívají ve formě