Proč ledovcům nestačí čerstvý sníh, jak je poškodil saharský písek a co přinese tání v Evropě

„Za devatenáct let, co navštěvuji a studuji ledovce ve Švýcarsku, jsem nikdy nezažil léto jako v roce 2022. Rozsah změn je ohromující,“ napsal minulý týden na webu Conversation Neil Entwistle, odborník na řeky a klimatickou odolnost ze Salfordské univerzity.

Vysvětluje, že glaciologové používají slovo „extrémní“ pro označení už zhruba dvouprocentního ročního úbytku ledu z celkového objemu ledovce. Podle švýcarské sítě pro monitorování ledovců GLAMOS letos švýcarské ledovce ztratily v průměru 6,2 procenta.

Worse than 2003: Swiss glaciers melted like never before

More than 6% or 3 km3 loss of ice during one single year! Simply incredible…

Check out media release by @scnatCHhttps://t.co/5WsmFN31Cn pic.twitter.com/5smxmxTG4x

