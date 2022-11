Myss Keta: Celebrita s tváří schovanou za rouškou a brýlemi míří do Brna, slibuje návrat na parket „bez předsudků a s otevřeným srdcem“

Jaké to je udělat si novou identitu, která vám dá absolutní svobodu tvořit a projevovat se tak, jak chcete? Bez tlaků okolí, bez autocenzury? V italské popkultuře to teď zkouší rapová diva Myss Keta, která příští týden míří do Brna.