Pointa N: Sněmovna se hádá o veřejnoprávní média, Babiš sbírá podpisy na Hrad

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

Nadstranický prezident, stranický kandidát

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dnes ve Sněmovně začal shánět podpisy pro svou kandidaturu na Hrad. Zatím není jasné, kolik jich stihl nasbírat, nikdo ale nepochybuje o tom, že se mu podaří sehnat jich dostatek. Jeho hnutí má v dolní komoře celkem 72 poslanců, uchazeč o hradní post potřebuje podpis dvaceti zákonodárců.

„Ráno jsme měli klub. Byla k tomu krátká diskuse, ale v podstatě jednohlasně došlo k podpoře všech poslanců pana Babiše. Teď se podepisují,“ komentoval to v průběhu dne pro Deník N první místopředseda hnutí Karel Havlíček. Zájem o podepsání podle něj projevili všichni.

Zdaleka ne všichni ale o finálním rozhodnutí svého šéfa věděli dopředu. Někteří se o kandidatuře dozvěděli v neděli večer z televize Nova.

„Dohoda byla taková, že se věc veřejnosti oznámí v pondělí ve 12.30, po jednání předsednictva. Samozřejmě je třeba říct, že předsednictvo bylo naplánované těsně před tiskovou konferencí. Z toho bylo možné dedukovat, že půjde už jen o formální jednání a Andrej Babiš je rozhodnutý,“ popsal třeba pro iRozhlas místopředseda a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

„To bylo trošku narychlo připravené, protože je pravda, že to už odpoledne uniklo do médií. Média nám jasně říkala: ‚Buď to řekněte, nebo to řekneme my.‘ To jsme nechtěli. Tak se to potom využilo v nějakém dobrém vysílacím čase,“ vysvětloval to zase Havlíček.

S potvrzením své účasti v boji o Hrad sice Babiš váhal, do oficiální kampaně jde ale nyní na plný plyn. Hned ve středu startuje další cestu po regionech a rovnou má v plánu na severu Čech navštívit pět obcí, kde jeho hnutí v posledních sněmovních volbách vyhrálo. Ve čtvrtek pak vyjede do Ústí nad Labem, kde ANO vyhrálo i komunální volby.

Jak ale píše Josef Bouška: Babišovou hlavní nadějí nejsou jeho příznivci, nýbrž odpůrci. Kam vyrazí dál a jestli to bude stačit, uvidíme.

Spacáky a orbanizace

„Jsme připraveni jednat, dokud zákon neprojde. Jsem připraveni na noční jednání,“ řekl ráno před začátkem mimořádné schůze Sněmovny šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob. Koalice prý dnes hodlá za každou cenu prosadit změnu způsobu volby členů Rady České televize a Českého rozhlasu.

„Spacáky máme