Jaká část „obytňákové“ kampaně sloužila k propagaci Babiše, si určí ANO. Úřad to zkontroluje do příštího léta

„Část výdajů z kampaně, kterou Andrej Babiš dělal od začátku července, by se měla zahrnout do limitu výdajů kampaně Andreje Babiše – kandidáta na prezidenta,“ vysvětluje František Sivera z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Jaká část to ale bude, si podle něj stanoví samotné hnutí ANO. Jeho úřad to až poté může rozporovat. Výsledky kontroly budou ale až příští léto.