Zveme na Mezinárodní filmový festival 3KinoFest

3KinoFest 2022 uvádí: 18 soutěžních filmů, 100 let zapomenutý obraz Tamary Łempické na 24 hodin v Praze, setkání s význačnými středoevropskými filmovými tvůrci a doprovodný program v pasáži domu U Nováků.

Všechny soutěžní filmy 3KinoFest spojuje to, že vznikly v Čechách, na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku. Svorníkem je i to, že každý film reflektuje aktuální dynamické dění ve středoevropském prostoru. „Nevím, které filmy ze soutěžního programu 3KinoFest zaujmou porotu, ale předpokládám, že každý si najde své diváky. Ostatně sami diváci o nás mluví jako o takovém malém středoevropském Sundance,“ říká ředitel 3KinoFest Vavřinec Menšl. Detailní program, včetně možnosti koupit vstupenky, najdete webu festivalu.

Českou kinematografii letos zastupuje například novinka Beaty Parkanové Slovo. Film Íá polského režiséra Skolimowského se stal senzací na festivalu v Cannes a je nominován na Oskara. Jedním z vrcholů doprovodného programu bude určitě setkání fotografa Ryszarda Horowitze a režiséra Romana Polańského, které dokumentárně zachytili Mateusz Kudła a Anna Kokoszka-Romer. Ryszard Horowitz bude navíc hostem na české premiéře filmu a následné diskusi, která se koná 9. 11. v 16 hodin. Mezi nominovanými snímky na cenu 3KinoFest 2022 je například film Světlonoc v režii Terezy Nvotové nebo snímek Dobré věci stojí za pláč v režii maďarské dvojice Cristina Grosan a Nóra Rainer-Micsinyei.

Profesor Vladimír Just, člen poroty letošního ročníku a umělecký kritik, říká, že 3KinoFest je zárukou kvality, která se zcela vymyká mainstreamu. A přesně takový program čeká na diváky letošního 9. ročníku. Během pěti soutěžních dnů bude promítnuto 18 nominovaných středoevropských filmů. „Řada z nich bude mít právě v Praze světovou premiéru. V doprovodném programu na 24 hodin představíme veřejnosti před 100 lety ztracený a dnes badateli znovu objevený obraz královny malířské moderny Tamary Łempicke. Zajímavá bude i veřejná diskuse filmových tvůrců a producentů na téma jak spolupracovat v době, která nepřeje financování filmů. A v neposlední řadě se těším, co přivezou studenti českých a polských uměleckých škol. Zatím prozradili jen to, že společně chystají vizuální a interaktivní překvapení,“ doplňuje Vavřinec Menšl.

Organizátoři upozorňují, že soutěžní část 9. ročníku 3KinoFest se koná od 9. do 13. listopadu v kinosálech Městské knihovny v Praze. Vítězné snímky festivalu pak budou promítány 14. a 15. listopadu tamtéž. Doprovodný program pokračuje až do 19. listopadu v pasážích secesního domu U Nováků a v intimním prostředí 3KinoCentrály – V Jámě 1, Praha 1 (2. patro). Právě v těchto místech proběhnou mimosoutěžní filmové projekce, výstavy, autorská čtení, besedy s filmovými aktéry, tvůrci a producenty.

Mezinárodní filmový festival 3KinoFest byl založen v roce 2013 v Praze. Od počátku klade důraz na propojování středoevropské kultury. Za dobu existence 3KinoFest přivezl do ČR téměř 300 filmů, hostil více než 150 významných osobností středoevropské kinematografie, a je tak řazen mezi respektované filmové festivaly ve střední Evropě.

