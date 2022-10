S kamionovou dopravou uděláme to, co Uber s taxíky, říká šéf společnosti Sygic

Sygic se dostala do povědomí veřejnosti na konci prvního desetiletí tohoto století jako firma, která se podílela na revoluci v mobilní navigaci určené pro běžné uživatele. Ve svých začátcích v roce 2004 však společnost prodávala navigační systémy především jiným firmám. Její služba byla jedinečná tím, že se dala snadno přizpůsobit různým operačním systémům, čímž se odlišovala od konkurenčních společností, jako jsou TomTom a Garmin. Od roku 2019 vlastní většinu společnosti Sygic česká společnost Eurowag, která se zaměřuje na fintechová řešení v dopravě.

„Chceme udělat něco podobného, co Uber udělal v taxi byznysu,“ říká Strigač o ambicích společnosti v nákladní dopravě. Systém, na kterém pracují, má výrazně usnadnit objednávání přepravy a snížit tlak na vedení přepravních společností.

V dnešní kamionové dopravě se často stává, že tahač za sebou na cestě z vykládky veze jen prázdný návěs. Nákladní automobily tak najezdí mnoho prázdných kilometrů a vytvářejí zbytečné emise. Nový systém by měl přispět k mnohem efektivnějšímu vykládání kamionů.

Strigač, který v roce 2018 převzal vedení společnosti po jejím zakladateli Michalu Štenklovi, v rozhovoru řekl:

Jak by měla konkrétně vypadat „uberizace“ nákladní dopravy

Jak pandemie ovlivnila výsledky společnosti Sygic

Jak se společnosti daří v oblasti navigací pro cestovatele a proč přešla z doživotních licencí na systém předplatného

Jaký je pokrok společnosti Sygic v prodeji navigace automobilkám

Sygic byl jednou z prvních společností, která vytvořila offline navigaci pro chytré telefony. Kdybyste dnes udělali podobný technologický krok vpřed, co by to znamenalo?

Sygic byl jedním z prvních navigačních systémů, který vůbec fungoval na chytrých telefonech. Byl tam i TomTom, ale ten fungoval slabě. Podobných inovací bylo v naší historii více.

Do budoucna pracujeme na „uberizaci“ nákladní dopravy, což je mnohem