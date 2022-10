Pointa N: Babiš chce na Hrad. Zima se blíží a drsná kampaň s ní

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Dominika Píhová.

Babiš chce na Hrad



Psal se rok 2014, když tehdejší ministr financí ubezpečoval, že na prezidenta nikdy kandidovat nebude. Prý by ho náplň této práce nebavila, nemá na ni vlohy. Jak by ale možná řekla současná hlava státu: „Jen idiot nemění názory.“ A tak se píše rok 2022 a Andrej Babiš otočil – kandidovat bude.

„Když vidím, jak nefunguje vláda, jak nepomáhá lidem, jak je neakční, tak jsem se rozhodl do toho jít,“ prohlásil v neděli na TV Nova.

Dalo se to koneckonců trochu čekat. Nikdo asi nevěřil, že miliardář jezdí po celé republice v obytném voze jen tak. I když šéf hnutí ANO tvrdil, že to všechno dělá kvůli komunálním a senátním volbám, něco na tom přece jen nesedělo – data zpracovaná Deníkem N už dříve ukázala, že jeho hnutí nekandiduje ve třetině obcí, které expremiér od května navštívil.

V pondělí Babiš své rozhodnutí v prohlášení k veřejnosti a médiím dovysvětlil – bojí se, že příští prezident půjde příliš na ruku současné vládě, která podle něj selhává v pomoci občanům. Prý ví, že do boje o Hrad nejde jako favorit. V nové roli by se údajně choval jinak, než jak ho občané doposud znali. Taky by odstoupil z postu šéfa hnutí ANO. Jenže jak už to tak bývá, věřit, že Babiš dodrží, co jednou řekl, se zdá být po těch letech pošetilé.

Ke skepsi existují dost konkrétní důvody: