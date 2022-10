„Prostě Andrej Babiš, jakého dobře znáte.“ Šéf ANO slíbil nekonfrontační kampaň

Expremiér ve svém krátkém vystoupení popsal, že rozhodnutí kandidovat v něm zrálo nějaký čas. Podle něj existuje riziko, že nástupce Miloše Zemana půjde na ruku současné vládě, i proto chce kandidovat.

„Dlouho jsem přemýšlel, zda mám kandidovat, nebo chtít svést souboj až o premiéra,“ řekl Babiš s tím, že kabinet podle něj v současné situaci málo pomáhá.

Doplnil pak, že se Česko potýká s velkými problémy. „Žijeme v nelehkých časech. Je tu inflace a energetická krize, v Evropě zuří válka,“ řekl Babiš. Prezident podle něj dokáže do řady věcí zasahovat. Není pravda, že by hlava státu neměla příliš kompetencí a byla pouze reprezentativní figurou, prohlásil Babiš.

Předseda hnutí ANO je nyní podle dostupných výzkumů jedním z favoritů na postup do druhého kola voleb. Šetření renomovaných agentur ale ukazují, že by nyní prohrál ve druhém kole voleb, a to prakticky s kýmkoli. Svou komplikovanější pozici si uvědomuje i sám Babiš.

„Vím, že nejdu do voleb jako favorit, vím, že budu čelit přesilovce tří kandidátů pětikoalice, vím, že mí protikandidáti použijí cokoliv, aby mě očernili,“ uvedl mimo jiné předseda hnutí ANO. Během svého vyjádření také popsal, jak by si výkon prezidentské funkce představoval. Podle něj by se choval jinak, než jak doposud vystupuje v parlamentní politice.

„Pokud by si mě lidé zvolili prezidentem, mým prvním