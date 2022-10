Babiš potřebuje Zemanovo marketingové kouzlo z minulých voleb, říká expert

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Zařadil se tak po bok již známých favoritů voleb. Jak by mohla vypadat jeho kampaň? Politolog Miloš Gregor z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity popisuje, že Babišovým cílem by mohlo být zopakování Zemanova úspěšného druhého kola voleb 2018. „Bude se tak snažit mobilizovat voliče, kteří k volbách nechodí, a přesvědčit je, že demokracie posledních třiceti let je hrozná a on by to dělal jinak a lépe,“ popisuje Gregor.