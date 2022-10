Elon Musk koupil Twitter, vyhodil jeho vedení a zatím nevrátil účet Trumpovi

Zakladatel Tesly a SpaceX stále častěji působí dojmem, že se snaží své pověsti výstředního miliardáře dostát za každou cenu. Rozhodně do ní dobře zapadá video, které ho zachycuje, jak do sídla Twitteru pyšně nese kuchyňský dřez a vysvětluje to poněkud dětinskou slovní hříčkou: dřez je „sink“ a podle Muska teď už musí převzetí Twitteru každému „sink in“, tedy dojít, docvaknout, každý to musí pochopit.

V plném rozsahu to bezpochyby došlo nejužšímu vedení firmy, které bylo po exhibici s dřezem vzápětí propuštěno. Padáka na hodinu dostali nejen generální ředitel Parag Agrawal a finanční ředitel Ned Segal, ale také hlavní právník Sean Edgett a ředitelka pro moderování obsahu Vijaya Gaddeová. Poslední dvě jména vzbuzují neklid na liberální straně americké politické scény, protože tyto dvě osoby stály například za zrušením twitterového účtu Donalda Trumpa bezprostředně po útoku demonstrantů na washingtonský Kapitol v lednu 2021. Podle některých komentátorů to byla především Gaddeová, kdo určoval dosavadní politiku Twitteru.

Elon Musk poté napsal vzkaz „Pták je volný“ (v narážce na logo firmy, kterým je silueta ptáčka), povolal programátory z Tesly, aby zahájili velkou revizi programového kódu Twitteru (nad čímž techničtí odborníci nechápavě