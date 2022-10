Andrej Babiš má před sebou „ficovský“ problém

Je podzim, několik měsíců do prezidentských voleb a nejsilnější politik v zemi pořád mlží, zda se jich plánuje zúčastnit. Šušká se o tom už nějakou dobu, v ne tak dávných sněmovních volbách jeho partaj získala obrovský počet hlasů a jeho pozice je tak silná, že ho respektovaná agentura zařazuje do předvolebního průzkumu i přesto, že zatím nic nepotvrdil. Mimochodem, tento průzkum ukazuje, že i když by do druhého kola prezidentské volby postoupil bez problémů, jeho pozice v něm už vůbec není jistá.

Tenhle popis by do uplynulé neděle bylo možné prakticky bez úprav použít na českou realitu a stav prezidentské ne/kandidatury Andreje Babiše. Týká se ovšem zcela jiné doby ve zcela jiné zemi – prezidentských voleb na Slovensku v roce 2014, před kterými za sychravých podzimních dnů vycházely texty s titulky jako „Fico tají, zda chce být prezidentem, rozhodnutí odkládá“.

Po nedělním večeru, kdy Andrej Babiš ve vysílání televize Nova oznámil, že se „rozhodl do toho jít“, už víme, že paralely mezi cestou obou někdejších premiérů podzimem nekončí. Robert Fico se totiž v roce 2014 také rozhodl kandidovat. A jeho zkušenost Babišovi nenabízí moc dobré zprávy.

Zejména proto, že