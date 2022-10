„Možná mi umřel. Prosím vás, řekněte mi, co mám dělat!“ Soul oplakává mrtvé z Itchäwonu

A přece z nemocniční budovy vyjíždí ven jedno bílé lehátko za druhým. Jinak to nejde, není zbytí. Mrtvých je tolik, že už je Sunčchonhjang nezvládne pojmout a musí část z nich poslat jinam, vysvětlili policisté reportérce Korea Heraldu.

Lehátka stěhují těla do přistavených sanitek, které se vzápětí vydávají na cestu nočním Soulem. Míří do jiných nemocnic. Do márnic, kde je ještě místo.

Neboj se, mami

Na tu všepohlcující tíseň, která prostupuje všechno kolem, sebeděsivější vymyšlený horor nestačí. A žena, která tuhne při každém dalším pohledu na další bílé lehátko, už ji ovládnout nedokáže. Ne, když ve zprávách někdy ve čtyři ráno vyhlásili, že počet obětí halloweenské tlačenice v soulské čtvrti Itchäwon stoupl na 140.

„Možná mi umřel,“ rozpláče se. Její syn, kterému se už hodiny nemůže dovolat. Jdu ven s kamarády slavit Halloween, mami,