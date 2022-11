Dvougenerační domácnost: Letos jsme sázeli víc brambor a zeleniny, abychom je nemuseli kupovat

Energetická krize v Česku dopadá už i na středněpříjmové domácnosti, které ještě před rokem neměly problém se uživit. Přinášíme zkušenosti několika z nich z různých regionů: jaké používají strategie, aby ušetřily, co si musejí odepřít a co by jim nejvíc pomohlo.

Petra, 32 let, středoškolské vzdělání s maturitou, Lipová na Karlovarsku, pracuje ve školství. Bydlí v rodinném domě s manželem, dvěma dětmi a rodiči.

Nejsme v takovém stresu, protože máme dům, jsme soběstačnější než lidé v paneláku. Od dětství jsem zvyklá šetřit s vodou a topením, takže se to dá přežít. Teď se mi ale hodí, že mladší šestiletý syn dostal odklad nástupu do první třídy, protože náklady na vybavení do školy nejsou legrace. Zálohy na energie jsme měli dva tisíce, teď je to pět a půl tisíce měsíčně.

Šetříme tak, že jsme vyřadili z provozu nadstandardní věci, třeba