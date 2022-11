Učitelka: Poprvé v životě jsem šla žádat o dávky na úřad práce. Bylo to pro mě ponižující

Energetická krize v Česku dopadá už i na středněpříjmové domácnosti, které ještě před rokem neměly problém se uživit. Přinášíme zkušenosti několika z nich z různých regionů: jaké používají strategie, aby ušetřily, co si musejí odepřít a co by jim nejvíc pomohlo.