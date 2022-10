Vysokou inflaci vidíme i tam, kde není, říká odborník na nákupní chování

„Je to trochu podobné, jako když v roce 2020 přišel covid. Lidé zažívají strach a nejistotu a zdá se, že získali tunelové vidění věcí,“ říká Šucha, který spoluzaložil slovenskou poradenskou společnost Mindworx.

To podle něj způsobuje, že nejsme schopni posuzovat souvislosti včetně nákupních rozhodnutí v širším kontextu a soustředíme se pouze na snahu ušetřit peníze a na nejnižší cenu. To může paradoxně vést i ke špatným finančním rozhodnutím, například když lidé zruší spoření nebo pravidelné investování.

I zdánlivě zodpovědné „obálkové“ myšlení může být pastí, kdy lidé rozdělují své finance mezi nákupy, dovolenou nebo vzdělání dětí. Berou je totiž odděleně, a pokud nemají dostatek peněz na běžné nákupy, může se stát, že si raději vezmou půjčku, než aby sáhli na ostatní „obálky“.

Na druhé straně jsou obchody, jejichž manažeři se také musí vypořádat s tím, jak přežít situaci, kdy lidé extrémně šetří. Šucha říká, že ani prodejci by neměli jednat krátkozrace a bezmyšlenkovitě dávat zboží do výprodeje, ale měli by mít promyšleno, co dalšího by si lidé měli koupit, aby to finančně vyšlo.

Když chodíte nakupovat, všiml jste si, že by se v obchodech za poslední rok něco změnilo?

Jako první na mě dolehly ceny benzinu. Když se cena vyšplhala na padesát korun za litr, tankování opravdu bolelo. Všímám si také například výrazného zdražení potravin v rozvážkových službách nebo v poledních menu.

Omezil jste také nákup některého zboží, hledáte levnější alternativu?

Spotřebu energie si mnohem více hlídám, i když zdražení zatím příliš nepociťujeme. Snažím se zhasnout světla, větrat rozumněji.

Jak lidé reagují na informace o inflaci?

Mnoho lidí si to uvědomuje. Musíte se také podívat na to, jak vnímají čísla. Výzkumy ukazují, že lidé nerozumějí procentům. Vykládají si to tak, že ceny