Když Max Verstappen v neděli zvedl nad hlavu trofej pro mistra světa, patřila cena především zakladateli Red Bullu. „Ty jsi mistr světa, my jsme mistři světa – děkujeme ti, Dietrichu,“ hlásil šéf týmu Christian Horner. Dietrich Mateschitz však boj o své zdraví nevyhrál, den předtím zemřel ve věku 78 let na rakovinu.

Pro Red Bull není důležitý nápoj, ale marketing. Jeho zakladatel do něj dal i třetinu tržeb

Když tým Red Bullu v roce 2005 vstoupil do světa Formule 1, odborníci se mu vysmívali. Představil se jako odlehčená skupina, která do vážné atmosféry jamů vnesla reproduktory a tvrdé basy. Letos, když Red Bull vyhrál Pohár konstruktérů, se už nikdo nesměje. „Red Bull není jen nápoj, je to