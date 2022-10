Vývoj bojů (245. den): Útok, obklíčení, nejhorší den. Jak vypadala ukrajinská ofenziva očima ruských vojáků na frontě

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 26. října. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

V tomto ohledu výjimečnou investigativní zprávu přinesli tento týden reportéři agentury Reuters. Podívali se na to, jak ruští vojáci prožívali osvobození města Balaklija ukrajinskou armádou v červenci až září.

Navštívili jejich opuštěná velitelská centra, přečetli tisíce stran dokumentů, které po sobě zanechali ruští vojáci. Mluvili také s několika vojáky, případně jejich příbuznými v Rusku nebo s místními obyvateli.

Jejich reportáž ukazuje, jak velké problémy Rusům způsobovaly rakety HIMARS. A také to, že Rusové nejméně měsíc a půl věděli, že Ukrajinci připravují v této části Charkovské oblasti protiofenzivu, a žádali o posily, které však nepřišly. Čelili jí tedy s výrazným nedostatkem vojáků i techniky.

The documents – some half burnt in a furnace in the bunker – show Russian troops anxious over the arrival of HIMARS and grappling with desertions and casualties. One soldier said it was like playing "roulette". Ukrainian strikes could land anywhere. https://t.co/sb7ha9pMKg

— Mari Saito (@saitomri) October 26, 2022