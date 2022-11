Zeman a Babiš. Jak funguje spojenectví z rozumu

Miloš Zeman a Andrej Babiš v posledních letech působili jako nejbližší političtí spojenci, ale nebylo tomu tak vždy. Znají se už celá desetiletí, kvůli dávnému sporu z 90. let byl jejich vztah dlouho na bodu mrazu, nakonec k sobě ale našli cestu – čistě z pragmatických důvodů. Zeman dokázal Babiše v klíčových okamžicích podržet, ale nebylo to zadarmo: umožnilo mu to protlačit své lidi na vládní posty i do čela klíčových úřadů. Bývalý premiér zároveň nikdy nedokázal překonat odpor k lidem, kteří hlavu státu obklopují.

Toto napětí kulminovalo v době, kdy byl prezident ve vážném zdravotním stavu dlouhé týdny v nemocnici. Kupící se neshody dosáhly vrcholu po loňských sněmovních volbách, kdy Babiš odmítl hrát se Zemanem jeho poslední velkou hru a vzdal se nabídky, aby znovu sestavoval vládu. Trvalo rok, než spolu oba politici znovu začali mluvit. Impulzem byla Babišova kandidatura na Hrad.

Přípitek a pak zlá krev

Cesty obou mužů se protnuly už na konci 90. let. Babiš tehdy šéfoval Agrofertu a Zeman jednobarevné menšinové vládě, kterou na základě opoziční smlouvy tolerovala ODS Václava Klause. „Seznámili jsme se v té době, je to ale dávno, detaily už si nepamatuju,“ řekl Deníku N šéf hnutí ANO.

Bylo to podle něj zhruba tři roky předtím, než Zemanův kabinet rozhodl o privatizaci státního podílu v podniku Unipetrol. A přestože meziresortní privatizační komise doporučila jako vítěze britskou společnost Rotch Energy, která také nabídla víc peněz, kabinet koncem roku 2001 rozhodl podíl prodat za 11,7 miliardy Agrofertu.

Agrofert však nezaplatil a marně žádal o snížení ceny. Další vláda, kterou už vedl Vladimír Špidla, nakonec vypsala novou soutěž.

Zeman tehdy Babišovo vycouvání ze smlouvy nesl nelibě – jako premiér ostatně musel vysvětlovat, proč vláda souhlasila s prodejem Agrofertu, když jiný zájemce nabízel víc. Jedním z jeho argumentů bylo právě to, že britská společnost by mohla ex post požadovat snížení ceny, což ale nakonec udělal právě Babiš. Zeman mu kvůli tomu i po letech nemohl přijít na jméno. Například v roce 2011 majitele Agrofertu, který tehdy zakládal své hnutí ANO, označil za nevěrohodného a zmínil se o jakýchsi dalších podezřeních, o nichž prý doufal, že se prošetří.

Babiš však zpětně tvrdí, že privatizační kontrakt pro něj nebyl výhodný a že se pak snažil se Zemanem udobřit. „Napsal jsem mu