Pro STAN jsou na Hradě přijatelní Pavel, Nerudová a Hilšer, řekl Rakušan v Aréně N

Dezinformační scéna výrazně sílí, podcenili jsme informační gramotnost, ale tahle vláda nespí, říká ministr vnitra Vít Rakušan. V rozhovoru pro Deník N popisuje, kdy chystá dokončit slibovaný zákon proti dezinformacím, ale také to, jaké má jeho hnutí STAN favority pro lednovou volbu hlavy státu. „Dlouhodobě říkám, že od roku 2003 svého prezidenta nemám,“ popisuje.

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Ohrozilo by manželství pro všechny rodinu Víta Rakušana?

Jak chce coby ministr vnitra bojovat s dezinformacemi?

Ve kterém šuplíku svého pracovního stolu má návrh zákona proti dezinformacím?

Kdo je jeho favoritem pro lednovou prezidentskou volbu?

Co je pro vás důležitější – funkce ministra vnitra, nebo předsedy hnutí STAN?

Ministerská role je samozřejmě něco, co člověk zastává v rámci celého státu. Je to funkce exekutivní, takže to teď můj život formuje nejvíce. Na druhou stranu bych se ministrem vnitra nestal, kdybych neměl zázemí ve svém hnutí, takže i předsednické roli se po všech i těžkých obdobích snažím dávat maximální nasazení.

Vypadáte unaveně, sám jste mi řekl, že jste za poslední rok přibral devět kilogramů. Výkon těch dvou funkcí zdraví asi zrovna nepřispívá. Která z nich by dostala přednost, kdybyste si musel třeba ze zdravotních důvodů vybrat?

Nevím, jestli se od sebe ty dvě funkce dají oddělit. Když se podíváte i na to, že jsem prvním místopředsedou vlády, tak tato funkce je samozřejmě vázaná i na tu předsednickou v hnutí STAN. Stejně jako pan premiér je zároveň předsedou ODS, pan Jurečka předsedou KDU-ČSL.

Tak to jste byl možná překvapený, že Markéta Pekarová Adamová nešla do vlády a má jen reprezentativní funkci předsedkyně Sněmovny.

Teď budu velmi upřímný – myslím, že i koalici jako takové přítomnost předsedy ve vládě určitě pomáhá, protože tam se odehrává náš styk, kontakt, konverzace, blízkost. A ta blízkost je daná tím, že spolu každý týden na vládě sedíme. Během týdne si k vládní agendě mnohokrát telefonujeme. Samozřejmě že Markéta chodí na politický formát K5, kde se domlouvají nejdůležitější koaliční věci, ale být předsedou strany nebo hnutí a zároveň členem vlády je výhoda.

Pojďme se ještě trochu rozehřát prezidentskými kandidáty. Kdo by se vám líbil?

Jako STAN vedeme docela zajímavou a velmi otevřenou vnitřní diskusi včetně ankety v naší členské základně. Dlouhodobě nám z ní vyplývá, že jsou tři jména, která jsou pro naše lidi přijatelná. Je to Petr Pavel, Marek Hilšer a Danuše Nerudová. Ve velké osobní úctě mám třeba pana senátora (Pavla) Fischera. Na druhou stranu jsou jeho postoje pro naše členy mnohokrát příliš konzervativní, proto se v tom výčtu u nás příliš neobjevoval.

Je příliš konzervativní třeba v otázce LGBTQ?

Třeba. Z vnitřní ankety nám vyšlo, že přes osmdesát procent lidí se v těchto otázkách staví