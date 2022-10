Švédsko slibuje vládu pro všechny, ale chystá reformu v imigraci a integraci

Nová vláda vydala programové prohlášení, ve kterém přiznává, že to nebude mít jednoduché. Ulf Kristersson začíná své vládní období v době ruské války na Ukrajině, energetické krize a zároveň s nutností vyrovnat se s hlavním tématem voleb – rostoucím skupinovým násilím ve Švédsku.

Čtyři oříšky pro švédskou vládu

Programové prohlášení vlády má čtyři hlavní body:

Skupinové násilí, které se šíří zemí

Ochrana před potenciální recesí, kde imigrace podle vlády může způsobit problémy

Energetická a klimatická krize

Švédský vstup do NATO

Přihlášku do Severoatlantické aliance už poslala minulá vláda sociální demokracie. Současná vláda v programu přiznává, že jejich hlavním úkolem je především umožnit hladký vstup do Aliance.

Mnohem větší prostor tak dostala témata imigrace, integrace a současného násilí, vláda se věnovala ale i energetické krizi a cenám pro domácnosti.

„Bereme si zpátky kontrolu nad Švédskem“

Od minulého roku, kdy byl během přestřelky gangů ve Stockholmu zastřelený i populární rapper, se o skupinovém násilí mluví hodně a téma je často vidět i v médiích. „Došlo to příliš daleko, někteří věří, že se tento problém už napravit ani nedá. Během našeho období si ale vezmeme zpátky kontrolu nad Švédskem,“ vyslovil se nový premiér na tiskové konferenci k programu.

Ve vyjádření proti skupinovému násilí je hned několik opatření: Organizované zločiny budou mít těžší následky.

Některé zločiny, například přepadení, budou brány vážněji.

Speciální apel na násilí vůči ženám, kdy pachatelé budou dostávat tvrdší rozsudky.

Tato vize bude mít i své praktické řešení. Ačkoliv se zatím neví, o kolik budou tvrdší tresty za zmíněné činy, na ministerstvu spravedlnosti má vzniknout speciální jednotka, která by měla za úkol tvrdě zasáhnout současný organizovaný zločin.

„V praxi půjde o to, že pokud bude možné dotyčného deportovat do země, odkud pochází, mělo by to být prioritou. Také chceme zavést zóny, kde bude policie moci bez uvedení důvodů jednotlivce zastavit a prohledat. Očekáváme, že tak dostaneme do vězení více lidí, a bude proto nutné i rozšířit vězeňský systém. Další možností je pokusit se pronajmout vězení v