Rusové i český web viní Ukrajinu z užití kazetové munice. Důkaz chybí

Nejdříve ruské ministerstvo zahraničí a pak i český web Novinky obvinily Ukrajinu z užití kazetové munice, která je v mnoha zemích zakázaná. Neexistuje pro to důkaz, záběry na videu zveřejněném Rusy odpovídají úplně jinému typu munice.

Ruské ministerstvo zahraničních věcí 21. října zveřejnilo video, v němž žena představená jako ruská novinářka hovoří o ukrajinském útoku na civilní konvoj u Chersonu. V ruce drží malou kovovou kuličku, doprovodný status informuje, že Ukrajinci použili kazetovou munici.

⚡ Young reporter of the "Tavria" TV Channel Vlada Lugovskaya was among those on the ferry crossing when the Ukrainian forces targeted civilians with HIMARS using cluster munitions. 4 dead, 13 injured.

💬This was a civilian column – just people who wanted to leave the city. pic.twitter.com/riWJB95jfw

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 21, 2022