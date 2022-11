Vědí babičky, kdo je Vladimir 518? A budeme rap poslouchat i v padesáti letech, ptá se autor knihy o českém rapu

Kniha českej rap (název záměrně stylizovaný bez velkého písmena) vypráví příběh tří dekád tohoto hudebního žánru na našem území. Více než 500 stránek je směsí krátkých témat a profilů i materiálů, jako jsou naskenované obaly desek nebo starší pokus o fotku celé české rapové scény.

Primárně ale knihu tvoří pětadvacet rozhovorů s rappery a producenty od DJ Wiche a členů PSH, tedy s Orionem a Mikem Trafikem, přes zástupce Prago Union (Kato), Supercroo (Hugo Toxxx) a Pio Squad (Strejda Filí) až po Smacka, Řezníka nebo tváře Milion+ v čele s Yzomandiasem.

Ladislav Zeman alias DJ Poeta sleduje rap přes 25 let. Psal o něm na různé weby a do časopisů včetně zaniklého Streetu, věnoval se mu jako moderátor v rádiích Spin, Wave i na Českém rozhlase. V červnu minulého roku se jemu a jeho týmu podařilo vybrat přes půl milionu korun na knihu o českém rapu od začátků až do současnosti. Publikace vyšla 12. října.

Je český rap něčím typický? Třeba tím, že je v něm hodně humoru?

V průběhu let jsem o tom přemýšlel a tohle je jedna věc, která mě napadala. Že je tam humor a nadhled, že se nebere tolik vážně. Na druhou stranu dnes i v Česku přibývá tvrdšího, „ulicovějšího“ rapu, kde humoru moc není. Asi bych to nechtěl zobecňovat.

Tak se zeptám jinak: Jste spokojený s tím, jak dnes rap v Česku vypadá a jakou tady má v rámci kultury pozici?

To jsou dvě hodně odlišné otázky. Co se týče stavu českého rapu, tak jsem v totální euforii, protože i díky práci na knize jsem si uvědomil, jak strašně barevná ta scéna aktuálně je. Máme tady spoustu různých přístupů, zvuků, labelů… O tom jsem vždycky snil – že nebude jedna výrazná kapela a ti, kdo ji kopírují. Z toho jsem absolutně nadšený a je to super. Jediné, co mi stále chybí, jsou