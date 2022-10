Studio N: Zapamatujte si nové jméno. Rishi Sunak

Bývalý britský ministr financí Rishi Sunak, který byl včera jmenován novým premiérem, má před sebou těžký úkol: sjednotit rozhádané členy Konzervativní strany a uklidnit veřejnost znepokojenou ekonomickou situací a stále dražším životem. Britská média navíc upozorňují i na to, že Sunak nastupuje do čela vlády bez stranického hlasování a pouhé dva měsíce poté, co jej členové Konzervativní strany jako budoucího lídra odmítli. Kdo je nový britský premiér? A v jaké situaci je Velká Británie, kterou má vést? Hostem podcastu je zpravodaj v Londýně Ivan Kytka.