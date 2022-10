Pán prstenů versus Rod draka: Kdo zvítězil v souboji o fantasy seriál roku?

Jak Pán prstenů: Prsteny moci, tak Rod draka startovaly s vysokými očekáváními, byť z rozdílných důvodů. Zatímco Amazon musel dokázat, že je schopen navzdory přinejmenším neúplným právům na Tolkienův obsah vygenerovat za rekordní půl miliardu dolarů dechberoucí návrat do Středozemě, HBO mělo zřejmě jedinou šanci vynahradit fanouškům Západozemí zpackanou poslední řadu Hry o trůny.

Srovnání z pohledu sledovanosti je komplikované

Porovnat oba seriály z pohledu čísel odvozených ze sledovanosti je překvapivě problém. Zatímco majitel HBO, společnost Warner Bros. Discovery, vcelku ochotně zveřejňuje sledovanost každého dílu Rodu draka, Amazon si svá čísla úzkostlivě chrání.

Z pohledu sledovanosti jednotlivých dílů má nicméně HBO rozhodně co slavit. Již první díl Rodu draka vidělo 9,99 milionu diváků, a stal se tak jejím historicky nejúspěšnějším seriálovým debutem. Druhý díl pak dosáhl v rámci první řady vůbec nejvyšší sledovanosti s 10,2 miliony diváky.

A co je možná ještě důležitější, rod Targaryenů a jejich draci dokázali drtivou většinu diváků udržet u obrazovek až do konce – dle HBO poslední díl v den premiéry sledovalo stále působivých 9,3 milionu diváků. Což je mimochodem nejsledovanější závěr jakékoli seriálové řady HBO od finále Hry o trůny v roce 2019. Pro aspoň trochu relevantní číselné srovnání se ale musíme chtě nechtě obrátit ke sběračům dat třetích stran.

Žebříčky zhlédnutých minut společnosti Nielsen

Jedním z těch nejvhodnějších je Nielsen Streaming Content Ratings, což je žebříček, který ukazuje celkovou týdenní sledovanost seriálů od pondělí do neděle a nezaměřuje se na jednotlivé konkrétní díly.

Takže první žebříček Nielsen obsahující Rod draka ukazuje sledovanost jen v prvních několika hodinách po nedělní premiéře. Zatímco ten z následujícího týdne už zaznamenává celkovou sledovanost prvního dílu a pár hodin druhého dílu.

Žebříčky jsou zároveň vydávány vždy s měsíčním zpožděním, takže aktuálně máme přístup pouze k hodnocení prvních šesti dílů Rodu draka.

Sledovanost Rodu draka podle Nielsenu týden – 327 milionů odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut týden – 741 milionů odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut týden – 781 milionů odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut týden – 1,02 miliardy odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut týden – 960 milionů odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut týden – 1,01 miliardy odstreamovaných (diváky dohromady zhlédnutých) minut

Tohle jsou sama o sobě velmi působivá čísla – a co je ještě důležitější, Nielsen stejným způsobem sleduje také ostatní streamovací služby, mimo jiné Amazon a jeho Pána prstenů, takže můžeme porovnávat. V prvním týdnu, kdy vyšly první dva díly Pána prstenů najednou, bylo dle Nielsenu jejich sledováním zhlédnuto celkem 1,253 miliardy minut. Tak vysoko se Rod draka zatím nedostal.

Následně však zájem očividně klesal a zatím poslední data z týdne 19. až 25. září ukazují, že Rod draka se svými 1,01 miliardami zhlédnutých minut dokonce přeskočil Pána prstenů, který klesl až na 997 milionu zhlédnutých minut.

Na úplný obrázek od Nielsenu si sice ještě zhruba měsíc počkáme, ale už nyní je vidět, že zatímco první řada Rodu draka si své diváky dokázala po celou dobu relativně dobře udržet, Pán prstenů je naopak postupně ztrácel.

A byť to takto číselně stále vypadá na relativně vyrovnaný boj, nesmíme zapomínat, že zatímco první řada Rodu draka spolkla rozpočet ve výši 288 milionů dolarů, u Pána prstenů to byl téměř dvojnásobek, zhruba 500 milionů dolarů.

Fanoušci mají jasno

O tom, jak si oba seriály u fanoušků vedou, leccos vypovídá i pohled na jednotlivé hodnoticí platformy. Zatímco na ČSFD se Rod draka aktuálně chlubí 80 %, Pán prstenů: Prsteny moci mu sekundují jen s 64 %.

Ještě markantnější je rozdíl na Rotten Tomatoes, kde má Rod draka od diváků 84 %, zatímco Pán prstenů pouhých 39 %. Na IMDb se pak hodnocení opět spíš blíží ČSFD, když Rod draka drží 8,6/10, zatímco Prsteny moci 6,9/10.

Fanoušci tvůrců Tolkiena i Martina i zemí Středozemě i Západozemí by zmíněná hodnocení nejspíš bez problémů podepsali.

Stručně řečeno, HBO se dokázalo poučit z minulých chyb a už je neopakovat. Rod draka zvládl chytře navodit známé momenty, atmosféru i emoce Hry o trůny, ale zároveň si nenechal vzít vlastní rukopis.

A také vlastní, poněkud intimnější pohled na svět, jenž se točí primárně okolo rodu Targaryenů a kromě silných dialogů se nevzdal i vizuálního kouzla, které obstarávají samozřejmě především draci.

Pán prstenů se v mnoha ohledech pravděpodobně pokoušel zahrát zejména na sentimentální strunu diváků a připomenout jim věci, které měli na filmech Petera Jacksona svého času tak rádi.

Na druhou stranu se ale tvůrci rozhodli odvážně ignorovat řadu Tolkienem nastíněných skutečností a odvyprávět příběh spíš po vlastní ose. Zpětným pohledem by ale asi udělali lépe, kdyby se naopak předlohy více drželi.

Scénář je totiž pravděpodobně tou nejviditelnější Achillovou patou Prstenů moci. Vývoj jednotlivých postav i samotného děje v mnoha ohledech nedává smysl a bohužel ukazuje na to, že tuto mimořádně hutnou a členitou látku dostali ke zpracování nezkušení scenáristé. Stále to však neznamená, že je seriál Pán prstenů absolutní fiasko, které pošle Amazon do kolen.

Přehnaná kritika není na místě

Z pohledu Tolkienova skalního fanouška to tak sice může působit, ale pravdou je, že byť oba seriály můžeme považovat za přímou konkurenci, od samého počátku byly produkovány pro lehce rozdílnou cílovou skupinu. Zatímco HBO si logicky chtělo pohlídat svůj početný dav již ulovených fanoušků Hry o trůny, Amazon se o zapálené fanoušky fantasy až tolik nezajímal.

Jak už dnes víme, konkurenci syrové, naturální a často brutální Hry o trůny původně měla pro službu Prime tvořit série o Barbaru Conanovi, přičemž Pán prstenů měl být cílen spíš na rodinné publikum.

Barbar Conan však byl nakonec stopnut, a tak Amazonu zůstal jen Pán prstenů, kde rozhodně létající kusy lidských těl, stříkající krev ani obnažená lidská těla na každém rohu jen tak neuvidíte.

Velmi zajímavou a málo známou informací je také to, že Ryan Condal, který je nyní na HBO výkonným producentem Rodu draka, původně pracoval pro Amazon a připravoval pro ně právě zmíněného Barbara Conana.

Změna nadřízených, následné zrušení jeho seriálu a vyhazov pro něj nejdříve byly tragédií. Ovšem jen do té doby, než jej kontaktoval sám George R. R. Martin a naverboval jej pro HBO a Rod draka.

Z jistého úhlu pohledu tak nyní můžeme konstatovat, že za dosavadní úspěch Rodu draka nese nemalou odpovědnost de facto i sám Amazon. Ten totiž konkurenční službě naservíroval velmi schopného scenáristu a výkonného producenta, který nyní může za to, že se manažerům Amazonu Prime nyní špatně spí a pod některými se podle všeho třesou jejich židle.

